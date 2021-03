NBA-Transfermarkt: Free Agency und Trades mit Tucker, Bucks, Ariza, Lakers, Celtics

LeBron James führte die Los Angeles Lakers in Orlando zur 16. Meisterschaft - der ersten seit 2010. Nach dominanten Leistungen in der Finalserie gegen sein Ex-Team, die Miami Heat, wurde der King zudem zum wertvollsten Spieler der Finalserie gekürt. © Getty Images

Doch LBJ hat in der Bubble nicht nur bei den Journalisten - diese wählen den wertvollsten Spieler der Finalserie - Eindruck hinterlassen. Auch bei den Fans fanden seine Leistung reichlich Anerkennung. Das spiegelt sich auch in der Anzahl an verkauften Lakers-Trikots mit der Nummer 23 wider. SPORT1 präsentiert die fünfzehn meistverkauften Trikots während der NBA-Bubble. © Imago