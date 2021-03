Manchester City: Sergio Agüero erhebt Vorwürfe gegen Teamkollegen

Barca will Agüero: Wird er zum Messi-Köder?

Sergio Agüero soll seinen Teamkameraden vorgeworfen haben, ihn auf dem Platz bewusst zu ignorieren. Seine Lage in Manchester wird dadurch nicht besser.

Diesen Vorwurf soll der Stürmer von Manchester City nach dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach (2:0-Sieg) erhoben haben. Während seine Mannschaftskameraden den Einzug in die nächste Runde nach Abpfiff auf dem Spielfeld feierten, stürmte der Argentinier wutentbrannt in die Kabine.