Leak: Bekommt Valorant ein Timeout-Feature?

Auf Twitter hat ein Dataminer-Profil Hinweise darauf gegeben, dass Valorant in naher Zukunft ein Timeout-Feature bekommen könnte. Diese sollen in ihrer Zahl begrenzt sein.

In zahlreichen kompetitiven Games wie Valorant, CS:GO oder League of Legends kann es hin und wieder zu technischen Problemen kommen. Diese liegen mitunter am schlechten Netzwerk oder überforderter Hardware. Bislang war es in Riot Games' Taktikshooter allerdings nicht möglich, darauf mit einer Auszeit zu reagieren. Das soll sich bald ändern.