Deutsche Biathleten mit drei Debütanten beim Weltcup-Finale

Die 27-Jährige peilt noch Platz drei in der Weltcup-Gesamtwertung an. "Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit meiner Saison. Deswegen gehe ich mit einer gewissen Lockerheit und optimistisch und zuversichtlich ins Finale", sagte Preuß. Sie sei "voll motiviert" und werde nochmal "alles geben", versicherte die Bayerin. Aber jeder sei auch "irgendwie müde. Ich stelle mich darauf ein, dass es nochmal hart wird."

Das Weltcup-Finale startet am Freitag mit den Sprints. Nach den Verfolgungen am Samstag fallen am Sonntag in den Massenstarts die letzten Entscheidungen der Saison.