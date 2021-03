Hartung rechnet nicht mit Impfung vor Olympia: "Zeit wird sehr knapp"

Der Präsident des Vereins Athleten Deutschland bekräftigte dabei auch, dass Sportler sich in der Impfreihenfolge nicht vordrängeln wollen und nicht oberste Priorität besitzen. "Ich will nicht einem 70-Jährigen, einem Krankenpfleger oder jemandem mit Vorerkrankung eine Impfdosis wegnehmen, selbst wenn es nur eine einzige ist", sagte Hartung.

Dennoch forderte der Ex-Europameister eine Debatte über eine Impfung vor den Sommerspielen in Japan (23. Juli bis 8. August). "Ich will, dass man darüber spricht, wann in der Priorisierung Sportler an der Reihe sein können", sagte Hartung: "Letztendlich geht es darum, ob Deutschland während der Pandemie eine Mannschaft sicher zu den Olympischen Spielen in Tokio schicken will oder ob die Entscheidung über die Teilnahme und das Risiko bei uns Sportlern liegt."