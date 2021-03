Positiver Corona-Test: 1. FC Köln sagt Training vorsorglich ab

Der 1. FC Köln muss seinen Trainingsbetrieb am Mittwoch einstellen © Imago

Der 1. FC Köln hat sein Training am Mittwoch abgesagt.

Wie der Bundesligist in einer kurzen Mitteilung bekannt gab, hatten die Corona-Tests am Dienstag einen positiven Befund bei einem Mitglied des Funktionsteams ergeben.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Köln habe man daraufhin alle Einheiten vorerst abgesagt.

"Der komplette Staff und das Team wurden am Mittwochmorgen erneut auf Covid19 getestet. Die Schnelltests blieben alle negativ. Der 1. FC Köln wird bis zum Heimspiel am Samstag engmaschiger testen und hat am Donnerstagmorgen einen weiteren PCR-Test angesetzt", ließen die Kölner wissen.