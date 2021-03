LoL/LEC: MagiFelix verlängert Vertrag mit Astralis

MagiFelix galt daher als vielversprechendes Talent, das zwar noch auf den Durchbruch auf höchstem Niveau wartete, aber tagtäglich zumindest in der Solo-Queue bewiesen hat, dass er zumindest was die Einzelspieler-Skills angeht, zu den ganz Großen gehören könnte.

Astralis auch im Summer Split mit MagiFelix

Via Twitter verkündete Astralis nun die Verlängerung des Vertrags, der ursprünglich am 31. März ausgelaufen wäre.

"Als sich Erlend aus dem aktiven Lineup zurückgezogen hat, hatten wir sehr viel Glück. dass Felix uns so kurzfristig beitreten konnte. [...] Seit Tag Eins hat er auf und neben dem Server viel davon gezeigt, was wir bei einem Astralis-Spieler sehen wollen", so Kasper Hvidt, Director of Sports der Astralis Group.