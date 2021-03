FC Chelsea: Thomas Tuchel findet kuriosen Grund für Werner-Torflaute

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel stellt eine kuriose These über Timo Werners Torflaute auf. Schuld daran soll demnach auch der eigene Keeper sein.

Trägt der eigene Ersatzkeeper eine Mitschuld an Timo Werners Torflaute ?

Diese These hat zumindest Chelsea-Trainer Thomas Tuchel aufgestellt. Der 47-Jährige behauptete, die Trainingsleistungen von Torhüter Kepa Arrizabalaga seien derzeit so stark, dass er den eigenen Offensiv-Spielern damit das Selbstvertrauen raube.

Tuchel: Kepa ist im Training ein Problem für Werner

In jedem Training gebe der Schlussmann sein Bestes, lobte Tuchel. "Allerdings hilft das unseren Stürmern nicht. Seinetwegen ist es schwer für sie, im Training Tore zu schießen, und damit sind wir bei Timo Werner."

In den vergangenen 26 Pflichtspielen traf der Ex-Leipziger für Chelsea mickrige zweimal. Die Leistungsdelle des 25-Jährigen hat auf der Insel sogar schon zu Spekulationen geführt, Werner könne die Blues nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Tuchel lobt Werner und stellt eine Forderung

Tuchel meinte hingegen, einen deutlichen Leistungsaufschwung bei seinem Landsmann erkannt zu haben. "Timo hat keinen Grund, frustriert zu sein. Gegen Liverpool hat er ein überragendes Spiel gemacht. Vielleicht sein bestes, seitdem ich hier bin. Auch gegen Everton hat er gut gespielt und viele Chancen gehabt. Er hat nicht getroffen, okay", sagte der Coach.

Natürlich habe Werner in seiner derzeitigen Situation nicht das größte Selbstvertrauen, meinte Tuchel. "Wir erwarten von unseren Jungs, dass sie mehr Chancen kreieren und entschlossener sind", forderte der Ex-Dortmunder.

Letztendlich liege es aber an ihm als Trainer, seine Spieler in die entsprechende Form zu bringen. "Das liegt in meiner Verantwortung. Ich muss ihnen die richtige Einstellung mit auf den Weg geben und sie auf den richtigen Positionen und vor allem regelmäßig spielen lassen. Und dann läuft das", ist sich Tuchel sicher.