Jürgen Klopp über Job als Bundestrainer, Hansi Flick und Ralf Rangnick

Der Meistermacher des FC Liverpool ist aber auch einer der ersten Kandidaten, der diesen Gedankenspielen einen klare Absage erteilt hatte. Nicht unbedingt, weil kein Interesse an dem Posten herrscht. Sondern vielmehr, weil das Timing nicht passt - wie er jetzt erneut betonte.

"Wichtig ist: Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht Bundestrainer werden will, sondern dass ich nicht kann. Das ist ein Riesenunterschied", stellte der ehemalige Bundesliga-Trainer in einem von Lothar Matthäus geführten Interview in der Sport Bild klar.