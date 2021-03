Lewandowski: Müller-Rekord "würde mir viel bedeuten"

Robert Lewandowski will sich vorerst nicht mit Gerd Müllers Rekord von 40 Saisontoren beschäftigen. Die Marke "dieser einzigartigen Vereinslegende" sei noch immer "weit weg, ich will mir nicht zu viele Gedanken machen", sagte der Torjäger von Bayern München in einem Interview mit Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in Sport Bild. Erst wenn er noch "ein, zwei Tore hinter den 40 Toren liegen würde, dann wäre das Thema intensiv in meinem Kopf."