Fußball-EM: Aus für München? Aleksander Ceferin fordert Spiele mit Fans

Gegenüber der kroatischen Zeitung Sportske novosti erklärte Ceferin außerdem: "Die ideale Variante ist, in allen zwölf Ländern zu spielen. Aber es ist möglich, dass das Turnier in zehn oder elf Ländern gespielt wird, wenn einige Länder die Bedingungen nicht erfüllen."

Aus für München bei EM?

Für München könnte das das Aus als Austragungsort für die EM bedeuten. Wie alle Gastgeberstädte arbeitet man in der Landeshauptstadt Bayerns an einem Konzept, um bei dem Turnier Spiele mit Fans austragen zu können. Das letzte Wort hat allerdings das zuständige Gesundheitsamt.

Das letzte Spiel vor Zuschauern bestritt der FC Bayern in der Allianz Arena vor über einem Jahr am 8. März 2020. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz in München, die laut Robert Koch-Institut am Mittwoch bei 68,8 lag, spricht gegen eine Austragung mit Fans.