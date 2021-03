Woods nach Unfall wieder aus dem Krankenhaus

Drei Wochen nach seinem schweren Autounfall hat Superstar Tiger Woods das Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles wieder verlassen.

Drei Wochen nach seinem schweren Autounfall hat Golf-Superstar Tiger Woods das Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles wieder verlassen. "Ich bin glücklich, dass ich wieder zu Hause bin und mich dort weiter erholen kann", schrieb der 15-malige Major-Sieger am Dienstag in den Sozialen Medien.