Maximilian Schachmann: Der Radsport hält noch ein Corona-Jahr aus

Die Situation sei inzwischen eine ganz andere als noch vor einem Jahr, so Schachmann weiter, "damals ging alles noch drunter und drüber. Es war nicht klar, was auf einen zukommt. In der Zwischenzeit weiß man, was man zu tun hat. Der Radsport hat gezeigt, dass er die Problematik im Griff hat." Inzwischen könne man sagen: "Der Radsport ist noch ganz gut davongekommen."