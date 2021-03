Sommer nach sieben Pleiten: "Wir müssen uns wehren"

Aus mit Gladbach in der Champions League: Yann Sommer © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach hat nach der siebten Niederlage in Folge eine Reaktion der Mannschaft am Samstag im Krisen-Gipfel bei Schalke 04 gefordert. "Sieben Pleiten, das kann man nicht wegdiskutieren. Am Samstag wird es ein sehr hartes Spiel. Wir müssen wütend sein, müssen uns wehren gegen die Situation", sagte der Schweizer nach dem 0:2 (0:2) gegen Manchester City bei Sky.