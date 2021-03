Golf: Tiger Woods nach Autounfall aus Krankenhaus entlassen

Nach Horror-Unfall: Golf-Sternchen glaubt an Woods-Comeback

Tiger Woods meldet sich nach seinem schweren Autounfall via Twitter zu Wort. Der Golfstar berichtet, dass er das Krankenhaus verlassen habe.

Der Golf-Superstar erklärte via Twitter, dass er wieder zu Hause in Florida sei und dort seine Genesung fortsetze. "Ich werde mich zu Hause erholen und daran arbeiten, jeden Tag stärker zu werden", schrieb der 45-Jährige.

Woods bedankte sich außerdem für die vielen guten Wünsche und Nachrichten sowie die Betreuung durch das medizinische Personal. "Ich bin so dankbar für die Unterstützung und Ermutigungen, die ich in den letzten Wochen erhalten habe", hieß es in dem Post weiter.