Neuer Job für Jos Luhukay - Ex-St.-Pauli-Trainer übernimmt VVV-Venlo

Jos Luhukay übernimmt nach SPORT1-Informationen einen Trainerjob in der Eredivisie. Der 57-Jährige kehrt zurück zu seinen Wurzeln.

Als Trainer hat Jos Luhukay bislang vornehmlich in Deutschland gearbeitet - und nie in seiner niederländischen Heimat.

Das ändert sich nun. Nach SPORT1 -Informationen wird Luhukay neuer Trainer bei seinem Jugendklub VVV-Venlo. Der Vertrag des 57-Jährigen in seiner Geburtsstadt läuft zunächst bis Saisonende.

Venlo hatte sich am Dienstag von seinem bisherigen Cheftrainer Hans de Koning getrennt. Der 60-Jährige hatte ohnehin Anfang des Jahres seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Doch nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie und dem Abrutschen auf Platz 15 der Eredivisie zog der Klub vorzeitig die Reißleine.

Luhukay begann seine Spielerkarriere bei Venlo

"Nach dem Fehlen der jüngsten sportlichen Erfolge sind wir zu der Meinung gekommen, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen sollten, um die Abwärtsspirale, in der wir uns derzeit befinden, umzukehren", sagte der Sportliche Leiter Stan Valckx in einer Pressemitteilung. "Das Wichtigste ist, dass VVV-Venlo in der Eredivisie bleib."