Volleyball-Playoffs Frauen: Topteams mit Dresden und Stuttgart im Check

Desolat im Topspiel: so kam es zur "Wut-Auszeit"

D. Berscheidt, C. Paschwitz, F. Wendler

Für die Bundesliga-Volleyballerinnen steht das Playoffs-Viertelfinale an (LIVE im TV auf SPORT). Ein Quartett trägt dabei die Favoritenbürde. Der SPORT1-Check.

Jetzt gilt's also: Mit dem ersten Spiel in der Viertelfinal-Playoff-Serie im Modus "Best-of-Three" startet am Mittwoch (ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream) zwischen den Roten Raben Vilsbiburg und dem SC Potsdam die heiße Saisonphase der Volleyball-Bundesliga der Frauen.