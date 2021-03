Schalke 04: Das ist die Rangnick-Gruppe - mit Anderbrügge und Raab-Partner

Wie groß ist die Schalke-Gruppe?

Die Gruppe bildete sich bereits gegen Ende des vergangenen Jahres und wuchs in den letzten Wochen stetig an.

Mittlerweile gehören 14 Personen dem Interessensverbund an. Die Gruppe soll in den nächsten Tagen sogar auf 17 Mitglieder anwachsen.

Wer gehört zu dieser Rangnick-Gruppe?

In Ärmelsponsor Harfid Hadrovic (Geschäftsführer des Bauunternehmens Harfid mit Sitz in Essen) und Premium-Sponsor Hans Mosbacher (Boss der Stölting Service Group mit Hauptsitz in Gelsenkirchen) gehören zwei nicht ganz unerhebliche Schalke-Förderer dem Verbund an.