FC Bayern: Rafinha tritt gegen Kovac nach - Lob für Ancelotti

Der langjährige Bayern-Profi Rafinha spricht über die Trainer seiner Laufbahn und klassifiziert die Coaches. Eine Enttäuschung unter Niko Kovac nagt an ihm.

"Er hat mich nicht eingesetzt, ein letztes Mal für Bayern München, und er hat mir den Abschied verdorben", sagte Rafinha in dem Youtube-Format "Diz aí, Beca!" (zitiert via ESPN ). "Ich habe sehr viel Respekt vor ihm, er wird eine wunderbare Karriere machen. Aber mich hat er nicht respektiert."

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Rafinha schwärmt von Heynckes und Guardiola

Während damals beim 5:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der Saison 2018/19 die ebenfalls scheidenden Stars Franck Ribéry und Arjen Robben eingewechselt wurden, blieb Rafinha nur die Zuschauerrolle. Auch weil Kovac, der mittlerweile die AS Monaco trainiert, in der ersten Halbzeit mit einem verletzungsbedingten Wechsel (Renato Sanches für Leon Goretzka) seine drei Optionen schon gezogen hatte. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)