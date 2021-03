Toni Kroos im Podcast "Einfach mal Luppen" über Löw und Uli Hoeneß

"Es war im ersten Augenblick doch überraschend, weil der Vertrag noch etwas länger lief. Aber nur im ersten Augenblick, denn ich verstehe ihn auch" sagte Kroos: "Was soll man nach 15 Jahren erwarten? Ich hätte so lange nicht durchgehalten. Absolut vernünftig. Ich und jeder wünscht Jogi Löw einen guten Abschied, glaube ich. Er hat nichts Anderes verdient."

Kroos erklärte weiter, dass er den Zeitpunkt der Bekanntgabe für ideal hält, da dem "DFB so genug Zeit bleibt, um einen Nachfolger zu finden und es auch nichts am Willen der Mannschaft ändert, beim Turnier erfolgreich zu sein."

Kroos: Löw rief mich vorher an

Kross über Hoeneß-Rolle als TV-Experte

Die Kroos-Brüder sind jedenfalls schon gespannt, was Hoeneß am 25. März über Kroos sagen wird, wenn er seine Premiere an der Seite von Florian König - dem zukünftigen Moderator des CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 - aus einem Studio in Köln feiert.