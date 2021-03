Formel 1: Powerranking mit Vettel, Schumacher, Verstappen und Hamilton

Bei den Formel-1-Tests erweist sich Red Bull bereits in bemerkenswerter Frühform. Mercedes hat Probleme, auf Vettel und Aston Martin wartet viel Arbeit. Das Powerranking.

Selten war es nach Testfahrten in der Formel 1 schwerer, ein klares Bild der Kraftverhältnisse zu bekommen. ( NEWS: Alles Wichtige zur Formel 1 )

Statt wie früher an sechs oder acht Testtagen hatten die Teams diesmal nur insgesamt 24 Stunden lang die Möglichkeit, ihre neuen Autos einem Härtetest zu unterziehen.

Was bedeutet: Die Teams der Königsklasse waren während der dreitägigen Testphase mit verschiedenen Programmen unterwegs, mit verschiedenen Spritmengen, mit verschiedenen Reifen.

1. Platz - RED BULL: Das sagt Marko

"Der beste erste Saisonauftakt-Test, den ich bei Red Bull je erlebte", konstatierte Chefberater Helmut Marko - das sagt schon fast alles: "Wir hatten keine Probleme, das Auto reagierte so wie wir es wollten, der neue Honda-Motor hielt, was die Daten vorher versprochen hatten."

Bei Red Bull glaubt man, dass man bei den Tests knapp die Nase vorne hatte . "Wir wissen aber auch, dass Mercedes mit mehr Benzin gefahren ist und nicht alles gezeigt hat", sagte Marko, "trotzdem wären sie auch abgetankt nicht ganz an uns herangekommen. Denn besonders Max Verstappen hat noch viel Luft nach oben."

Eins wurde aber schon klar: Auch der erfahrene Red-Bull-Neuling Sergio Pérez kann mit dem Speed des Supertalents auf einer Runde nicht mithalten. Trotzdem traut man dem Mexikaner eine Menge zu: "Pérez wird im Rennen extrem stark sein und eine Menge Punkte einfahren", so Marko.

Fest steht: Red Bull hat das Auto extrem verbessert, Honda den Motor. "Wenn man die Cockpitaufnahmen verfolgt, hatte man den Eindruck, dass Max im Mercedes von letztem Jahr saß und die Mercedes-Fahrer in unserem Auto von 2020", sagte Marko.

Was der 77-Jährige meint: Hamilton und Bottas mussten den Mercedes immer wieder mit hektischen Lenkbewegungen einfangen, während Verstappen kaum korrigieren musste.

Angriff auf Mercedes: Der Plan von Verstappen und Co mit dem neuen RB16B

2. Platz - MERCEDES: Diese Probleme hat Hamilton

Der Unterschied ist zum größten Teil mit der hohen Spritmenge zu erklären, die der Seriensieger der letzten Jahre bei den Tests an Bord hatte. Die Konkurrenz rechnet mit 60 bis 70 Kilo.

Fest steht aber auch: Mercedes hat noch Handlingsprobleme, speziell auf der Hinterachse. Die ist besonders in schnellen Kurven nur sehr schwer zu bändigen.

Hamilton drehte sich zweimal, vermutlich aus diesem Grund. Das Problem könnte an den Bargeboards liegen. Diese Leitbleche sollen für eine optimale Luftströmung sorgen. Konkurrenten vermuten, dass die Mercedes-Bargeboards Probleme machen und deshalb für nicht genügend Abtrieb im Heckbereich sorgen.

Deshalb sei auch Mercedes anders als bei den Tests in den Jahren zuvor mit großen Messgittern gefahren, um Strömungsdaten zu bekommen. ( Rennkalender der Formel 1 2021 )

Schon beim "Filmtag" am Dienstag, bei dem nur maximal 100 Kilometer Distanz erlaubt sind, will Mercedes dem Problem auf die Spur kommen. Spätestens beim ersten Rennwochenende wollen die Favoriten das Problem dann behoben haben.

3. Platz - MCLAREN: Mehr als nur Kandidat für Rang drei?

Die Mannschaft vom deutschen Teamchef Andreas Seidl überraschte zunächst mal damit, dass sie ohne Probleme alle geplanten Fahrprogramme abspulen konnten. Was erstaunlich ist, weil das Traditionsteam vom Renault auf den Mercedes-Motor umgestiegen ist.

Grund: Ein Wechsel des Antriebsstrangs sorgt beim ersten Test normalerweise für mehr Komplikationen. Der problemlose Test zeigt entsprechend die enge Zusammenarbeit zwischen der Mercedes-Motorenfabrik in Brixworth und den McLaren-Technikern in Woking.

Der Rückstand zur eigenen Qualifying-Zeit – damals noch von Renault angefeuert – betrug 1,6 Sekunden. Trotz der im Vergleich zum Renault stärkeren Mercedes-Power im Rücken fuhr auch der "Orangepfeil" mit noch reichlich Sprit an Bord.

4. Platz - ASTON MARTIN: Vettel-Team noch als Wundertüte

Der "grüne Mercedes" ist am schwierigsten zu beurteilen, weil das Team von Neuzugang Sebastian Vettel die meisten Probleme hatte.

Am letzten Tag absolvierten Vettel und Teamkollege Lance Stroll nur Rennsimulationen mit vollen Tanks. Die 1:30,4 Minuten, die Stroll schon am ersten Testtag fahren konnte, als die Bedingungen eher schlecht waren, geben immerhin ein wenig Aufschluss.

5. Platz - ALPHA TAURI: Speed und ein Rookie begeistern

Auffällig ist, dass die Ähnlichkeit zum Schwesterauto von Red Bull immer größer wird – was den Alpha Tauri noch stärker gemacht hat.

6. Platz - FERRARI: Leichter Aufwärtstrend

Podestplätze könnten in dieser Saison aber möglich sein, wenn man selbst keine Fehler macht und die Topteams schwächeln.

7. Platz - ALPINE-RENAULT: Wo steht Rückkehrer Alonso?

Das Team von F1-Heimkehrer Fernando Alonso machte einen guten Eindruck, ist aber noch nicht endgültig einzuschätzen, was seine wahre Leistungsfähigkeit betrifft.

8. Platz - ALFA ROMEO: Räikkönen könnte überraschen

Schon jetzt behauptet Kult-Finne Kimi Räikkönen, dass der Alfa schneller ist als im vergangenen Jahr – trotz der Einschnitte in der Aerodynamik. ( SERVICE: Die Autos der Formel 1 2021 - Termine und Zeitplan der Präsentationen )

Dennoch könnte es Alfa gelingen, ab und zu aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren.

9. Platz - WILLIAMS: Davon profitiert Russell

Das Traditionsteam hat die Rote Laterne abgegeben und sich extrem verbessert. Was aber nicht schwer war, weil das Auto des vergangenes Jahres in den Bereich Fehlkonstruktion einzuordnen ist.

Williams profitiert in diesem Jahr von mehr Unterstützung durch Mercedes. Die Stuttgarter wollen so ihren "Junior" und zukünftigen Hoffnungsträger George Russell stärken. Gerade der Brite könnte deshalb – besonders auf Powerstrecken – für manche Überraschung in Form von Punkten sorgen.