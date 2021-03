Nationalspieler Antonio Rüdiger spricht über Zukunft beim FC Chelsea

"Ich kann mir selbst keinen Vertrag geben. Aber ich habe immer gesagt, dass ich es bei Chelsea liebe. Chelsea wird für mich immer an erster Stelle stehen", sagte der 28-Jährige vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am Mittwoch (Champions League: FC Chelsea - Atlético Madrid, Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das Hinspiel hatten die Blues 1:0 gewonnen. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)