Stimmen zum Gladbach-Aus: "Sie haben uns regelrecht aufgefressen"

Rose: City "eine Nummer zu groß für uns"

Marco Rose (Borussia Mönchengladbach): "Der Gegner war einfach bärenstark. City ist einfach eine Nummer zu groß für uns in der Verfassung. Wir sind in wenig gute Pressing-Situationen gekommen. Sie haben den Ball gut laufen lassen. Da verlierst du die Überzeugung. Wir hatten gute Ansätze und mehr Abschlüsse als am Hinspiel. In der Summe hätten wir uns mehr erwartet. Aber man muss neidlos anerkennen, dass Manchester City heute eine Nummer zu groß war."