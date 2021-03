Gladbach-Einzelkritik gegen City: Bensebaini konfus, Zakaria fahrig

Kritik an Rose-Auftritt: "Nimmt immer mehr Schaden!“

Borussia Mönchengladbach ist gegen ManCity auch im Rückspiel chancenlos. In der Abwehr steht nicht nur Bensebaini neben sich, vorne tauchen die Stars ab. Die SPORT1-Einzelkritik.

Im Rückspiel in Budapest verloren die Gladbacher von Trainer Marco Rose wie schon im Hinspiel mit 0:2 und waren letztendlich chancenlos gegen den Titelfavoriten von Ex-Bayern Coach Pep Guardiola. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Die Gladbacher in der SPORT1 -Einzelkritik:

YANN SOMMER: Zwei Mal musste der Schweizer hinter sich greifen. Sein langer Abschlag in der 13. Minute kam postwendend zurück und endete im 0:1 durch Ex-Bundesliga-Star Kevin de Bruyne. An beiden Gegentoren war Sommer machtlos. SPORT1-Note: 4

Bensebaini konfus, Ginter unglücklich

MATTHIAS GINTER: Der Abwehrchef fand nur schwer in die Zweikämpfe. Ginter war oft einen Schritt zu spät und machte mit dem einen oder anderen unglücklichen Klärungsversuch auf sich aufmerksam. SPORT1-Note: 4

STEFAN LAINER: Kurz vor der Pause mit einem misslungenen Klärungsversuch - ging zum Glück gut aus. Nahm den Kampf an und hielt dagegen. In der Vorwärtsbewegung bemüht, aber nicht so gut. Insgesamt aber noch einer der auffälligeren Gladbacher. SPORT1-Note: 3,5