Hertha-Trainer Dardai fordert Sieg gegen Leverkusen

Pal Dardai nimmt seine Mannschaft in die Pflicht © FIRO/FIRO/SID

Trainer Pal Dardai vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat seine Mannschaft in die Pflicht genommen. "Jetzt kommen die Spiele, die man gewinnen muss", sagte der Ungar am Dienstag. Die Berliner stehen mit 21 Zählern auf dem Relegationsrang 16 und liegen einen Punkt hinter dem rettenden Ufer. Die nächste Gelegenheit auf einen wichtigen Erfolg hat Hertha am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen.