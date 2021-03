Leichtathletik: Weitspringer Simon Batz über seine Steigerung und Olympia

Von null auf 100 in zwei Jahren: Weitspringer Simon Batz beeindruckt mit einer rasanten Entwicklung und wird Vize-Meister in der Halle. Seine Grenzen? Nicht absehbar.

"Dass alles so super funktionieren würde, damit habe ich nicht gerechnet", sagt Batz nun bei SPORT1 . "Ich bin ohne Erwartungen in den Wettkampf gegangen und wollte nur unter die besten Acht. Dass ich Vize-Meister geworden bin, ist das Allerhöchste."

Das Besondere an Batz' Leistung ist aber weniger die Weite an sich, sondern vielmehr die Umstände, die zu ihr führten. Mit 18 Jahren ist der Athlet, der für die Sportfreunde Essing in Niederbayern startet, noch am Anfang seiner Karriere - und das buchstäblich.