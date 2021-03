WM-Quali: Löw nominiert Musiala und Wirtz

Joachim Löw startet wie erwartet mit den Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz in die WM-Qualifikation Ende März.

Joachim Löw startet wie erwartet mit den Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz in die WM-Qualifikation Ende März. "Ich denke, man kann jetzt schon sagen, dass wir mit beiden planen", sagte der Bundestrainer im Interview mit RTL/ntv. Löw gibt seinen Kader für die Spiele gegen Island (25.3.), in Rumänien (28.3.) und gegen Nordmazedonien (31.3.) am Freitag bekannt.