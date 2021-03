Nationalmannschaft: Jamal Musiala und Florian Wirtz von Löw nominiert

Bayern-Juwel Jamal Musiala kommt seinem Länderspieldebüt näher. Bundestrainer Joachim Löw kündigt Musialas Berufung an. Auch mit Florian Wirtz plant er.

Joachim Löw startet wie erwartet mit den Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz in die WM-Qualifikation Ende März.

Löw gibt seinen Kader für die Spiele gegen Island (25.3.), in Rumänien (28.3.) und gegen Nordmazedonien (31.3.) am Freitag bekannt. ( Spielplan und Ergebnisse )

Löw begründet Nominierung von Musiala und Wirtz

Mit Blick auf die EM (11. Junis bis 11. Juli) sei es "gut, dass ich sie mal ein paar Tage bei uns sehe, wie sie sich in unserem Kreis zeigen, das ist vielleicht ein guter Fingerzeig in Richtung Turnier", sagte Löw über die beiden Youngster. Eine Garantie für einen Einsatz bei den drei Quali-Spielen sei dies jedoch nicht.

Wirtz fehlt im Aufgebot der U21 für die EM

"Ich hatte ein sehr gutes und ehrliches Gespräch mit Joachim Löw. Wir haben uns persönlich in München getroffen. Herr Löw hat mir bei diesem Treffen einen sehr klaren Weg für mich in der Nationalmannschaft aufgezeigt", sagte Musiala in einem Interview mit der Sportschau.