Talente richtig fördern: Sprout holt 16-Jährigen ins CS:GO-Team

Die eSports-Karriere und Bildung in Einklang bringen - Sprout zeigt, wie es gehen kann.

Can "kyuubii" Kamber ist ab sofort das sechste Mitglied in Sprouts CS:GO-Roster. Neben einer erfolgreichen eSports-Karriere ist der Berliner Organisation aber auch wichtig, dass Schule und Bildung beim 16-jährigen nicht zu kurz kommen.

Sprout: Talentförderung mit Verantwortung

kyuubii ist bereits als Streamer für Sprout tätig gewesen und wird nun auch als Teammitglied an Events teilnehmen. Er gilt als eines der größten deutschen CS:GO-Talente, dessen Fähigkeiten nun dank Trainer und Analysten weiter geschärft werden sollen. Seine ersten Einsätze soll er aller Voraussicht nach bei der ESL Frühlingsmeisterschaft 2021 bekommen.

In Zusammenarbeit mit der deutschen Esports Player Foundation wurde ein geeignetes Bildungskonzept entwickelt, um seine schulische Laufbahn und die eSports-Karriere bestmöglich zu fördern. Das Tannenbusch Gymnasium in Bonn hat auf Nachfrage der Stiftung einer Aufnahme kyuubiis zugestimmt. Hier ist er in bester Gesellschaft. Weitere olympische Nachwuchstalente werden vom Tannenbusch Gymnasium unterstützt, die den Spagat zwischen Profikarriere und Schulbildung meistern wollen.