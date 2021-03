Alfred Gislason erhält Drohbrief - DHB kündigt rechtliche Schritte an

Alfred Gislason erhält per Post einen Drohbrief und veröffentlicht diesen bei Instagram. Der DHB kündigt ein hartes Vorgehen gegen den Verursacher an.

"Wer ihn angreift, greift den gesamten deutschen Handball an", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID und kündigte an, mit aller Vehemenz gegen den oder die Täter vorzugehen: "Wir werden auf jeden Fall rechtliche Schritte einleiten."

Gislason (61) hatte zuvor einen an ihn adressierten anonymen Drohbrief per Post erhalten und diesen anschließend in den Sozialen Medien geteilt. Sollte der Isländer sein Amt nicht niederlegen, werde man ihn auf seinem Grundstück aufsuchen. "Mal sehen was aus ihren Anwesen dann wird", heißt es in dem Schreiben.