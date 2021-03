Draisaitl glaubt an Titelchance: "Unsere Zeit ist jetzt"

Draisaitl glaubt an den Titel mit seinen Oilers © AFP/GETTY IMAGES/SID/JEFF VINNICK

Eishockey-Star Leon Draisaitl glaubt an eine Titelchance mit den Edmonton Oilers in dieser NHL-Saison. "Ich glaube, unsere Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt. Wir haben eine gute Chemie und verstehen uns gut", sagte Deutschlands Sportler des Jahres bei Sport1: "Wir sind eine der Mannschaften, die sehr gute Chancen haben. Die Entwicklung geht auf? jeden Fall? in die richtige Richtung."