Triathletin Knapp über Olympia: "Wäre das Sahnestück"

Triathletin Anja Knapp hofft auf ein Ticket für Olympia in Tokio © AFP/GETTY IMAGES/SID/TOM PENNINGTON

Für Triathletin Anja Knapp hätte die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio einen riesigen Stellenwert.

"Die Bedeutung des Olympia-Tickets wäre enorm", sagte die 32-Jährige in der gemeinsamen Doku der Deutschen Triathlon-Union (DTU) und der Zurich Versicherung: "Das wäre das Sahnestück meiner Karriere. Ich bin nicht mehr die Jüngste und durfte schon viel sehen. Tokio wäre der krönende Abschluss."

Knapp hatte die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio knapp verpasst, für das Ticket nach Japan wird sie sich in einem internen Ausscheidungsrennen in Kienbaum durchsetzen müssen. Die Ungewissheit über die Austragung der Spiele blendet sie im Trainingsalltag aus.