FC Schalke: Werben um Ralf Rangnick verkommt zur Schlammschlacht

Der Vorschlag kam im Aufsichtsrat jedoch zunächst nicht gut an. Und ab da lief auf Schalke so ziemlich alles aus dem Ruder – wieder einmal.

Die Neuausrichtung des designierten Absteigers wird zur öffentlichen Schlammschlacht. Es geht nicht nur um das Wohl des Traditionsklubs, sondern um Macht und Posten. Und Rangnick muss sich fragen: Tut er sich das wirklich an?

Jens Buchta – der Aufsichtsratsboss

Im Gegensatz zu Tönnies benötigt Buchta nicht das große Rampenlicht. Am Montag suchte er jedoch den Weg in die Öffentlichkeit.

Buchtas Ärger ist aus den Zeilen deutlich heraus zu lesen und auch nachzuvollziehen. Zumal Buchtas Wunschkandidat Markus Krösche bei all den Schalker Indiskretionen am Sonntag eine Absage erteilte. Krösche will lieber Sportdirektor bei RB Leipzig bleiben, auch das kann man verstehen.