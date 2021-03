Weltcup-Finale der Alpinen: Abfahrtstraining erneut abgesagt

Keine Trainingsläufe auf der Piste in Lenzerheide © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Das Wetter wirbelt das Programm beim Weltcup-Finale der Skirennläufer im Schweizer Lenzerheide weiter gehörig durcheinander. Wegen Schneefalls und starken Windes mussten auch am Dienstag die beiden Abfahrtstrainingsläufe abgesagt werden. Was das für die Rennen am Mittwoch bedeutet, war zunächst unklar.