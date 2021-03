Eintracht Frankfurt und Fredi Bobic - das geht nicht mehr, Kommentar von Christopher Michel

C. Michel

Zwischen Sportvorstand Fredi Bobic und Eintracht Frankfurt droht eine Schlammschlacht auszubrechen. Ein schnelles Ende muss her, meint SPORT1-Reporter Christopher Michel.

Einen "Bruch des Stillhalteabkommens" warf ihm darauf der Aufsichtsrat vor , dabei hatte Bobic - so seine Sichtweise - nur auf die via Sky gesendete Enthüllung einen Tag zuvor reagiert.

Das Ehrenwort, dass Bobic erhalten zu haben versichert, will von Eintracht Frankfurt keiner gesprochen haben. Aussage gegen Aussage.

Stenger gießt mit Aussagen zu Bobic Öl ins Feuer

Doch im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 warf am Sonntag einer den Fehdehandschuh wieder in den Ring, der vordergründig mit der Thematik nichts zu tun hat. Der ehemalige DFB-Pressesprecher Harald Stenger goss ordentlich Öl ins Feuer .

Zeichen deuten auf Schlammschlacht

Diese Aussage wiederum ist mit äußerster Vorsicht zu genießen, schließlich ist Stenger Berater und enger Freund von Aufsichtsratschef Philip Holzer. Eine unvoreingenommene, neutrale Einschätzung? So kaum möglich. Eine Provokation? Nicht auszuschließen.

So deuten die Zeichen auf eine Schlammschlacht, wenn nicht zeitnah Klarheit herrscht. Für Bobic geht es nun auch um seinen Ruf, der nicht beschädigt werden sollte. Daran kann keine der beiden Seiten interessiert sein.

Bobic hat bei Eintracht eine Erfolgsstory geschrieben

Umgekehrt bekam er in Frankfurt Vertrauen und konnte sich so zu einem der Top-Manager der Bundesliga neben Michael Zorc oder Max Eberl entwickeln. Eine Win-win-Situation also über viereinhalb Jahre, die nicht beschmutzt werden sollte.