Galopp: Zukunft in Iffezheim gesichert

Es wird weiterhin Galopprennen in Iffezheim geben © AFP/SID/ARIF ALI

Die Zukunft der deutschen Vorzeige-Rennbahn in Iffezheim vor den Toren Baden-Badens ist gesichert.

Die Zukunft der deutschen Vorzeige-Rennbahn in Iffezheim vor den Toren Baden-Badens ist gesichert. Der Gemeinderat stimmte einem Neustart zu und schloss mit der Initiative "Baden Galopp" einen Pachtvertrag. "Wir haben ein Gesamtpaket geschnürt. Das Ziel, die Rennen auf unserer Galopprennbahn in Iffezheim zu sichern, ist damit erreicht", wird Bürgermeister Christian Schmid in einer Mitteilung zitiert.