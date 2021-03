Reiten: Weltcup-Finale in Göteborg wegen Herpes-Virus abgesagt

Das Weltcup-Finale der Spring- und Dressurreiter wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Weltverband FEI sagte wegen des in Europa grassierenden Herpes-Virus in den elf am meisten betroffenen Ländern alle Turniere bis zum 11. April ab. Das Weltcup-Finale war vom 31. März bis 4. April in Göteborg geplant. Im vergangenen Jahr war der Höhepunkt der Hallensaison der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.