FC Bayern: Was passiert, wenn Hansi Flick gehen will?

Bierhoff im direkten Austausch mit Kandidaten

Flick will am Mittwoch gegen Lazio Rom den Einzug ins Viertelfinale der Champions League klarmachen (Champions League: FC Bayern - Lazio Rom, Mi., ab 21 Uhr im LIVETICKER) und den Vorsprung an der Bundesliga-Spitze weiter ausbauen (derzeit vier Punkte vor RB Leipzig). Bierhoff will sich bei der Trainersuche Zeit lassen und mehrere Bundestrainer-Varianten durchdenken.