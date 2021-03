Stefan Effenberg: FC Bayern sollte mit Hans Flick Vertrag verlängern

Stefan Effenberg wünscht sich in der Personalie Hansi Flick ein Zeichen vom FC Bayern - denn die Trainerposition habe große Auswirkungen auf die Zukunft des Vereins.

"Es geht nicht einfach nur darum, ob der FC Bayern in der nächsten Saison einen neuen Trainer braucht", erklärte SPORT1-Experte Stefan Effenberg in seiner Kolumne bei t-online.de. Es gehe vielmehr darum, "wer diesen riesigen Umbruch vorantreibt, der bei Bayern ansteht. Wer diesen Verein als Trainer in die Zukunft führt."