Entwarnung bei Wolves-Torwart Patricio: "Er wird sich erholen"

Portugals Nationaltorhüter Rui Patricio von Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers ist bei einem unglücklichen Zusammenprall am Montag ohne eine ernsthafte Kopfverletzung davongekommen. "Er ist bei Bewusstsein. Er erinnert sich, was passiert ist, also haben sie mir gesagt, dass er okay ist. Er wird sich erholen", sagte Wolves-Teammanager Nuno Espirito Santo nach der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den FC Liverpool.