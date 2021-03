Zoran Mamic von Dinamo Zagreb zu Haft verurteilt - tritt sofort zurück

Am Montag hatte das Gericht in Kroatien die Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten bestätigt, wenig später gab Dinamo die Trennung offiziell bekannt. Mamic war in der Bundesliga als Spieler für den VfL Bochum und Bayer Leverkusen tätig.

Dinamo tritt in der Europa League am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur an. Im Hinspiel (0:2) stand Mamic noch an der Seitenlinie.