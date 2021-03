NFL: New England Patriots in Free Agents im Kaufrausch - die Gründe

Wie Bradys Plan in Florida voll aufging

Die New England Patriots starten in der NFL eine für das Team ungewöhnliche Shoppingtour. Verschwendet die Franchise Geld, oder steckt ein genialer Plan dahinter?

So einen Kaufrausch hat man in der NFL selten gesehen!

Seit Montag dürfen die Franchises auch mit Free Agents anderer Teams verhandeln und die New England Patriots starteten gleich eine Shoppingtour, die ihresgleichen sucht. ( Alles Wichtige zur NFL Free Agency im TICKER )

Tight End Jonnu Smith, Outside Linebacker Matthew Judon, Defensive Tackle Davon Godchaux und Defensive Back Jalen Mills wurden mal ebenso verpflichtet und dafür ganze 81 Millionen an Boni und Garantien verbraten.

Patriots starten Rekord-Shoppingtour

Um zu verdeutlichen, wie untypisch dieses Verhalten für die Pats und Trainer Bill Belichick ist, muss man eines bedenken. In den vorangegangenen drei Spielzeiten gab das Team insgesamt nur 51 Millionen für den gleichen Zweck aus.

Noch klarer wird die Dimension dieses Kaufrauschs beim Blick auf die Gesamtausgaben. In den vergangenen zehn Jahren machten die Pats circa 360 Millionen in der Free Agency locker, im Jahr 2021 bereits 270 Millionen.

Aber damit nicht genug: Innerhalb weniger als 24 Stunden haben die Patriots mehr als 137,5 Millionen Dollar für garantierte Vertragssummen hingeblättert - Franchise-Rekord und Platz zwei in der NFL-Geschichte während einer Free-Agency-Periode. Genug Zeit bleibt noch, die in dieser Statistik führenden Miami Dolphins, die 2020 gut 147 Millionen verprassten, zu überholen.

Will Belichick Rachefeldzug gegen Brady?

Theorien gibt es viele. So meinen einige, der Super-Bowl-Sieg des abgewanderten Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers hätte vor allem Coach Belichick motiviert, in der Saison 2021 einen Rachefeldzug starten.

Andere wiederum glauben, dass Belichick schlicht und ergreifend der Blick auf den Kader nicht gefallen hat. In der vergangenen Saison verpasste das Team erstmalig seit zwölf Jahren die Playoffs und schloss die Regular Season mit einer Bilanz von nur sieben Siegen bei neun Niederlagen ab.

New England für Spieler-Entwicklung bekannt

Teilweise mögen diese Annahmen stimmen, glaubt man aber denjenigen, die laut ESPN Einblick in die Überlegungen der Patriots haben, liegt der Grund ganz woanders.

Grundsätzlich hat es Head Coach Belichick immer ausgezeichnet, Spieler zu draften und danach zu entwickeln. Unvergessen das Bild vom vergangenen Draft, als Belichick mit seinem Hund am Küchentisch Spieler aussuchte.

Vor allem die Kompetenz, auch in den hinteren Draft-Runden noch wahre Perlen abzugreifen, wurde stets New England zugesprochen. Man bedenke: Tom Brady, der die Pats zu sechs Super-Bowl-Siegen führte, wurde im Jahr 2000 an Position 199 ausgewählt.