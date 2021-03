Gegen Chelsea: Wolfsburgerinnen weichen auch nach Budapest aus

Chelsea-Kracher der Wölfinnen in Budapest © AFP/POOL/SID/GABRIEL BOUYS

Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg bestreitet sein Viertelfinale in der Champions League gegen den FC Chelsea in Budapest.

Wie der Double-Gewinner am späten Montagabend mitteilte, finden wegen der aktuellen Reisebeschränkungen Hin- und Rückspiel (24. und 31. März) gegen den englischen Meister im Szusza-Ferenc-Stadion in Ungarns Hauptstadt statt.

In der Königsklasse der Männer wichen auch die Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig wegen der Corona-Restriktionen nach Budapest aus. Die Vorjahresfinalistinnen aus Wolfsburg müssen damit drei Ungarn-Gastspiele in Folge absolvieren. Schon ihr Achtelfinal-Rückspiel gegen LSK Kvinner/Norwegen (2:0) war in Györ ausgetragen worden.