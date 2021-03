WWE: Berichte über neuen Corona-Ausbruch bei NXT

Laut übereinstimmenden Medienberichten der Insider-Portale Fightful, Pro Wrestling Insider und Wrestling Observer gab es eine Reihe von Positivtests im Performance Center der Promotion in Orlando, die dieswöchige TV-Show des Drittkaders NXT am Mittwoch sei umgeplant worden, weil mehrere Aktive entweder selbst positiv getestet oder in Quarantäne seien.