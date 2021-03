WWE RAW: Braun Strowman gedemütigt, neue WrestleMania-Matches

- In einem Match um die RAW-Tag-Team-Titel besiegten Kofi Kingston und Xavier Woods von The New Day Lashleys Hurt-Business-Kollegen Cedric Alexander und Shelton Benjamin und nahmen ihnen damit die Titel ab. Direkt im Anschluss warfen neue Herausforderer ihren Hut in den Ring: AJ Styles und sein 2,20 Meter großer Bodyguard Omos . Der Titelkampf - der Omos' Ringdebüt im Hauptkader sein wird - wurde sogleich für WrestleMania offiziell gemacht.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 15. März 2021:

Drew McIntyre besiegt The Miz

Dana Brooke & Mandy Rose besiegen Lana & Naomi

RAW Tag Team Title Match: The New Day besiegen Cedric Alexander & Shelton Benjamin (c) - TITELWECHSEL!

Damian Priest besiegt Jaxson Ryker

Non Title Match: Asuka besiegt Shayna Baszler

WWE United States Title Match: Riddle (c) besiegt Mustafa Ali

Non Title Match: Bobby Lashley besiegt Sheamus