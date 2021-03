Tennis, ATP: Andy Murray erhält Wildcard für Masters in Miami

Nach der Geburt seines vierten Kindes erhält Tennis-Star Andy Murray eine Wildcard für das Masters in Miami. In dieser Woche spielt er dagegen noch nicht.

Nach der Geburt seines vierten Kindes hat der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray eine Wildcard für das Masters in Miami in der kommenden Woche erhalten.

Das teilte die Turnierleitung am Montag (Ortszeit) mit. Der 33 Jahre alte Schotte wird damit das erste Mal seit 2016 wieder bei den Miami Open am Start sein, 2009 und 2013 konnte er in Florida triumphieren.