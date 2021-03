AIBA will Box-Akademie in Deutschland bauen

Die AIBA plant eine Box-Akademie in Deutschland © AFP/SID/NOEL CELIS

Als Zeichen für "herausragende Zusammenarbeit" zwischen dem Deutschen Boxsport-Verband (DBV) und der AIBA will der Weltverband der Amateurboxer eine Akademie in Deutschland bauen. Das teilte der DBV mit. Die Stadt, in der die Akademie entstehen soll, stehe noch zur Diskussion, sagte Umar Kremlew, der im Dezember zum neuen Präsidenten der krisengeschüttelten AIBA gewählt worden war.