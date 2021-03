Auftakt der Blindenfußball-Bundesliga im Mai

Die 14. Saison in der Blindenfußball-Bundesliga startet am 22. Mai in Bonn. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Die 14. Saison in der Blindenfußball-Bundesliga startet am 22. Mai in Bonn. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Der MTV Stuttgart strebt die erfolgreiche Titelverteidigung und seinen achten Meistertitel an. Mit dabei sind unter anderem auch die Teams von Borussia Dortmund, Schalke 04, FC St. Pauli, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf.

Auf dem Bonner Münsterplatz findet am 22. Mai der erste Spieltag statt. Die Vereinsspieltage werden am 19./20. Juni in Stuttgart, am 17./18. Juli in Hamburg sowie am 21./22. August in Berlin ausgetragen. Der letzte und fünfte Spieltag wird am 4. September auf dem Viehmarktplatz in Trier ausgetragen.