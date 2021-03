2. Bundesliga: FC St. Pauli - SC Paderborn 0:2

Der SC Paderborn hat den Erfolgslauf des FC St. Pauli beendet. Der Bundesliga-Absteiger von Trainer Steffen Baumgart gewann das Montagsspiel des 25. Spieltags in Hamburg mit 2:0 (1:0) und kann ohne Abstiegssorgen in die heiße Saisonphase gehen.

"Paderborn hat es gut gemacht und uns in der ersten Halbzeit vor einigen Problemen gestellt", sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz bei Sky . Nach dem Seitenwechsel habe es seine Mannschaft zwar besser gemacht, "aber heute wollte der Ball einfach nicht rein".

St. Paulis Keeper patzt

Paderborn machte am Millerntor von Anfang an Druck, Führich stand nach einem starken Steilpass frei vor dem Tor und spitzelte den Ball an Pauli-Keeper Dejan Stojanovic vorbei. Paderborn blieb anschließend das aktivere Team, Dennis Srbeny (21.) hätte erhöhen können. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)