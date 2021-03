Champions League: Real Madrid - Atalanta Bergamo live im TV, Stream

Real Madrid will gegen Atalanta Bergamo ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Mithelfen soll auch Kapitän Sergio Ramos, der wieder fit ist.

In den vergangenen beiden Jahren war für Real Madrid im Achtelfinale der Champions League Endstation, dieses Mal soll es weiter gehen. Mit dem 1:0-Sieg im Hinspiel bei Atalanta Bergamo hat sich das Team von Zinedine Zidane eine gute Ausgangsposition dafür geschaffen. ( Service: Ergebnisse der Champions League )

Ferland Mendy erlöste die Zidane-Elf erst in den letzten Minuten mit seinem Treffer aus der Distanz, die Lombarden mussten über eine Stunde in Unterzahl agieren, nachdem der Deutsche Schiedsrichter Tobias Stieler Remo Freuler nach einer Notbremse des Feldes verwiesen hatte. Durch den Auswärtssieg hat Real im eigenen Stadion alle Trümpfe in der Hand. Gespielt wird erneut im Estadio di Stefano, das Bernabeu ist aktuell eine Baustelle.